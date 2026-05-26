Neufchâtel-en-Saosnois

Les foulées de l’Abbaye de Perseigne

Centre de vacances Abbaye de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Grandes foulées ou envie de se défouler, cette journée se vit à tous les rythmes!

Rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 à Neufchâtel-en-Saosnois (72 600) pour une journée sportive et conviviale au cœur de la nature !

Le matin, la forêt de Perseigne s’offre à vos foulées: deux courses chronométrées au programme

– les vallées de l’enfer: 25 km avec 680 m de dénivelé pour les plus aguerris

– la belle vénère 10 km avec 300 m de dénivelé pour les amateurs de sensations.

Inscription sur MilesRepublic très prochainement.

‍♀️Les enfants pourront eux aussi franchir la ligne d’arrivée au pied de l’abbaye ! Des courses organisées par tranche d’âge pour que les plus petits vivent leur grand moment. Inscription gratuite et sur place.

En début d’après-midi, on range les chronos et cap sur la rando pour savourer les sentiers du 10 km et contempler la beauté de la forêt de Perseigne sans se presser.

☀️Puis vient le temps de la détente ! La plaine de l’abbaye prend le relais!

Restauration, buvette et animations pour continuer de profiter de ce moment en famille ou entre amis!

Coureur, marcheur ou simple visiteur… venez partager ce moment unique entre sport, nature et convivialité. Nous vous attendons nombreux ! .

Centre de vacances Abbaye de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire direction@perseigne.fr

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English :

Whether you’re into long strides or just want to let off some steam, this is a day to be enjoyed at any pace!

L’événement Les foulées de l’Abbaye de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois