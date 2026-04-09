Neufchâtel-en-Saosnois

Balade Greeters En forêt et à l’abbaye de Perseigne

Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-23

Balade Greeters En forêt et à l’abbaye de Perseigne !

Fernand aime l’histoire et les vieilles pierres sculptées par les tailleurs de pierre. Il vous dévoilera la forêt et le site des ruines de l’abbaye de Perseigne à la longue histoire marquée par les chants grégoriens des moines jusqu’à la Révolution. .

Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Greeters walk In the forest and at the Perseigne abbey !

L’événement Balade Greeters En forêt et à l’abbaye de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois