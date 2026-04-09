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Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa ! Neufchâtel-en-Saosnois

Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa ! Neufchâtel-en-Saosnois mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Place Maxime Boisseau

Ville : 72600 Neufchâtel-en-Saosnois

Département : Sarthe

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Neufchâtel-en-Saosnois

Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa !

Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-09-09

Balade Greeters sur les pas de la chanteuse Thérésa !
Fernand est un passionné de musique et de chants lyriques. Vous pourrez découvrir la vie étonnante de la chanteuse  Thérésa Valladon  au village de Neufchâtel-en-Saosnois.   .

Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Greeters’ walk: in the footsteps of the singer Theresa!

L’événement Balade Greeters Sur les pas de la chanteuse Thérésa ! Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois

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