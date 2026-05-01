Neufchâtel-en-Saosnois

Balade Greeters Restauration et trésors retrouvés

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-05 2026-06-27 2026-07-04 2026-08-07 2026-08-22 2026-09-01 2026-09-26

Jean est un passionné d’histoire et aime l’église Saint-Étienne de son village de Neufchâtel-en-Saosnois

Jean vous invite à découvrir l’histoire méconnue et l’aventure humaine autour de sa restauration, effectuée durant les années 2000. Cette rénovation a permis de mettre à jour, derrière ses murs, des fresques anciennes oubliées, témoins émouvants d’un passé redécouvert.

Gratuit inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 02.43.97.60.63 .

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Jean is passionate about history and loves the church of Saint-Étienne in his village of Neufchâtel-en-Saosnois

L’événement Balade Greeters Restauration et trésors retrouvés Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Maine Saosnois