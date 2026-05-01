Villaines-la-Carelle

Escapades en Maine Saosnois Sortie Fossiles à la carrière de Tessé

Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Au programme visite de la carrière de Tessé, à la découverte de la géologie locale et des fossiles

Partez à la chasse aux fossiles !

Dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie 2026,

Explorez une carrière locale en cours d’exploitation et plongez dans l’histoire géologique du territoire. Accompagné d’une enseignante passionnée, d’un géologue et d’un spécialiste des fossiles, apprenez à reconnaître les fossiles… et tentez de trouver les vôtres !

Munissez-vous d’un petit marteau ou grattoir, d’un sac pour vos découvertes, et de bonnes chaussures de marche (hautes) ou de sécurité. Casque fourni sur place.

Animation gratuite inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63. Places limitées. .

Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Program: visit the Tessé quarry to discover local geology and fossils

L’événement Escapades en Maine Saosnois Sortie Fossiles à la carrière de Tessé Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois