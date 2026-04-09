Villaines-la-Carelle

Balalde Greeters L’Appel de la forêt

Le Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-10 2026-09-13

Outre le patrimoine, Yvette est très attachée à son environnement naturel et la forêt de Perseigne est un beau terrain de découverte.

Pour cette promenade matinale d’une durée de 2h, Yvette vous invite à regarder les plantes et à partager vos connaissances en toute simplicité à un rythme tranquille !

RDV à 10h au belvédère en forêt de Perseigne.

Inscriptions nécessaires auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63, du fait du nombre de places limitées Gratuit. .

Le Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

In addition to her heritage, Yvette is very attached to her natural environment and the forest of Perseigne is a beautiful place to discover.

L’événement Balalde Greeters L’Appel de la forêt Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois