CIRCUIT VTT N°6 ROUGE « LES 3 PONTS » Villaines-la-Carelle Sarthe
Durée : Distance : 24000.0 Tarif :
Parcours VTT qui sillonne une grande partie de la forêt de Perseigne
http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48
English :
Mountain bike trail that crosses a large part of the forest of Perseigne
Deutsch :
Mountainbike-Strecke, die durch einen Großteil des Waldes von Perseigne führt
Italiano :
Percorso in mountain bike attraverso gran parte della foresta della Perseigne
Español :
Ruta en bicicleta de montaña por gran parte del bosque de Perseigne
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire