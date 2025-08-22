CIRCUIT VTT N°6 ROUGE LES 3 PONTS

CIRCUIT VTT N°6 ROUGE LES 3 PONTS 72600 Villaines-la-Carelle Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 24000.0 Tarif :

Parcours VTT qui sillonne une grande partie de la forêt de Perseigne

http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48

English :

Mountain bike trail that crosses a large part of the forest of Perseigne

Deutsch :

Mountainbike-Strecke, die durch einen Großteil des Waldes von Perseigne führt

Italiano :

Percorso in mountain bike attraverso gran parte della foresta della Perseigne

Español :

Ruta en bicicleta de montaña por gran parte del bosque de Perseigne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire