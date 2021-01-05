EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle Sarthe

EN FORÊT DE PERSEIGNE 72600 Villaines-la-Carelle Sarthe Pays de la Loire

Au coeur du massif, sur le versant le moins abrupt de la forêt, ce parcours propose une randonnée autour de la Vallée d’enfer.

English :

In the heart of the massif, on the less steep side of the forest, this route proposes a hike around the Valley of Hell.

Deutsch :

Im Herzen des Massivs, auf der am wenigsten steilen Seite des Waldes, bietet dieser Weg eine Wanderung rund um das Höllental.

Italiano :

Nel cuore del massiccio, sul lato meno ripido della foresta, questo itinerario propone un’escursione intorno alla Vallée d’enfer.

Español :

En el corazón del macizo, en el lado menos escarpado del bosque, esta ruta ofrece una caminata alrededor de la Vallée d’enfer.

