EN FORÊT DE PERSEIGNE Villaines-la-Carelle Sarthe

EN FORÊT DE PERSEIGNE 72600 Villaines-la-Carelle Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 13500.0 Tarif :
Au coeur du massif, sur le versant le moins abrupt de la forêt, ce parcours propose une randonnée autour de la Vallée d’enfer.
http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48
English :
In the heart of the massif, on the less steep side of the forest, this route proposes a hike around the Valley of Hell.
Deutsch :
Im Herzen des Massivs, auf der am wenigsten steilen Seite des Waldes, bietet dieser Weg eine Wanderung rund um das Höllental.
Italiano :
Nel cuore del massiccio, sul lato meno ripido della foresta, questo itinerario propone un’escursione intorno alla Vallée d’enfer.
Español :
En el corazón del macizo, en el lado menos escarpado del bosque, esta ruta ofrece una caminata alrededor de la Vallée d’enfer.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-01-05 par eSPRIT Pays de la Loire