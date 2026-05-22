Marolles-les-Braults

Escapades en Maine Saosnois Visite Guidée de Marolles-les-Braults

Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Visite guidée de Marolles-les-Braults

Partez à la découverte de l’histoire de cette commune saosnoise. Tout au long de cette matinée, le parcours au fil des rues sera l’occasion d’évoquer les personnages qui ont marqué l’histoire de Marolles mais aussi un patrimoine bâti, mémoriel et immatériel insolite.

Rendez-vous à 9h30 sur le parvis de la mairie.

3€ par pers (gratuit pour les de 12 ans) prévoir son pique nique

Inscription obligatoire informations au 02.43.97.60.63 .

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

Guided tour of Marolles-les-Braults

L’événement Escapades en Maine Saosnois Visite Guidée de Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Maine Saosnois