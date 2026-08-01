Informations pratiques

Saint-Martin-de-May

Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte

Lieu donné à la réservation May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Entre Orne et Laize, La Terre se raconte Dimanche 30 août de 14h à 16h30 Gratuit Saint-Martin-De-May

Entre Orne et Laize, la Terre se raconte avec CPIE Vallée de l’Orne !

Entre l’Orne et la Laize se trouve une des plus riches concentrations de roches de Normandie. En sillonnant les chemins, entre vallons secrets et carrières abandonnées, vous découvrirez une grande partie de l’histoire de la Terre. .

Lieu donné à la réservation Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@cpievdo.fr

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English : Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte

Between the Orne and Laize rivers, La Terre tells its story Sunday 30 August, 2.00 pm to 4.30 pm Free Saint-Martin-De-May

L’événement Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte Saint-Martin-de-May a été mis à jour le 2026-08-22 par Orne Odon Tourisme