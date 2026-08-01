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Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte Saint-Martin-de-May

dimanche 30 août 2026 · May-sur-Orne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Lieu donné à la réservation
Ville
14320 May-sur-Orne
Département
Calvados
Tarif

Saint-Martin-de-May

Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte

Lieu donné à la réservation May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Entre Orne et Laize, La Terre se raconte Dimanche 30 août de 14h à 16h30 Gratuit Saint-Martin-De-May
Entre Orne et Laize, la Terre se raconte avec CPIE Vallée de l’Orne !
Entre l’Orne et la Laize se trouve une des plus riches concentrations de roches de Normandie. En sillonnant les chemins, entre vallons secrets et carrières abandonnées, vous découvrirez une grande partie de l’histoire de la Terre.   .

Lieu donné à la réservation Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29  reservation@cpievdo.fr

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English : Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte

Between the Orne and Laize rivers, La Terre tells its story Sunday 30 August, 2.00 pm to 4.30 pm Free Saint-Martin-De-May

L’événement Escapades Nature Entre Orne et Laize, La Terre se raconte Saint-Martin-de-May a été mis à jour le 2026-08-22 par Orne Odon Tourisme

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