Escapades Randonnée découverte des croix rurales à Sompuis Sompuis mercredi 3 juin 2026.
Mairie Sompuis Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-10
2026-06-03
Randonnée de 8 km à la découverte du petit patrimoine sompuyot. Sur inscription uniquement.Tout public
Randonnée de 8 km à la découverte du petit patrimoine sompuyot. Sur inscription uniquement. Tout public
Mairie Sompuis 51320 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
English : Escapades Randonnée découverte des croix rurales à Sompuis
8 km hike to discover the little Sompuyot heritage. Registration required.
