Escapades Sur la Route de la Fonte d’Art en Haute-Marne

Parc des promenades Wassy Haute-Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Tout public

De Wassy au Val d’Osne, découvrez la fonte décorative les plus belles œuvres ornementales de la région Les merveilles du parc des promenades à Wassy, les statues du petit bois à Joinville et quelques surprises… Une escapade guidée et commentée au cœur d’un savoir faire Haut-Marnais unique. Sur inscription. .

Parc des promenades Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escapades Sur la Route de la Fonte d’Art en Haute-Marne Wassy a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne