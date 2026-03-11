Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Escape Game « à emporter » à la maison

16 rue du Ried Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-01

fin : 2027-12-31

Date(s) :

2027-01-01

Toujours en équipe et comme un Escape Game en salle, votre Aventure sera semée d’embûches. Vous allez devoir travailler en équipe, partager les informations et être bien organisé.

L’observation, la communication et l’organisation restent donc les maîtres mots pour réussir.

Ce concept se base sur le même principe qu’un Escape Game en salle, à la seule différence, vous le jouez de chez vous !

Nous avons mis un point d’honneur à vous proposer une activité tout aussi ludique que dans nos salles. C’est pourquoi nos Escapes Game à la maison sont à récupérer dans nos locaux.

Vous l’aurez compris, chez Locks Adventure nous vous proposons plus qu’un simple Escape Game sur papier !

Toujours en équipe et comme un Escape Game en salle, votre Aventure sera semée d’embûches. Vous allez devoir travailler en équipe, partager les informations et être bien organisé.

L’observation, la communication et l’organisation restent donc les maîtres mots pour réussir. .

16 rue du Ried Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 33 03 05

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English :

Always in teams and like an indoor Escape Game, your Adventure will be full of pitfalls. You will have to work as a team, share information and be well organised.

Observation, communication and organization are the key words to succeed.

L’événement Escape Game « à emporter » à la maison Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau