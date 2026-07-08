Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Fête des Rues

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 05:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Brocante et animations dans les rues de la Commune.

Brocante et animations dans les rues de la Commune, le dimanche 11 octobre 2026.

Renseignements et inscriptions à partir du 17 août 2026 sur le site Internet de la Commune https://www.mairie-schweighouse.fr/ et via la plateforme “MyBrocante” https://www.mybrocante.fr/m/10232

Horaires 5h / 18h

Animations / Manèges / Restauration / Buvette

7,50 € les 5 mètres (habitants de la Commune)

15 € les 5 mètres (hors Commune)

65 € les 5 mètres (professionnels) .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 22 50 communication@mairie-schweighouse.fr

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English :

Flea market and street activities throughout the town.

L’événement Fête des Rues Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau