Escape game à Flêtre: Le mystère du vol de la statue Episode 1 Flêtre
Escape game à Flêtre: Le mystère du vol de la statue Episode 1 Flêtre samedi 4 juillet 2026.
Flêtre
Escape game à Flêtre: Le mystère du vol de la statue Episode 1
Flêtre Nord
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Par une journée pluvieuse, les habitants de Flêtre découvrent l’impensable: une statue précieuse qui ornait l’église depuis des générations, a mystérieusement disparu. La communauté est en émoi.
A l’église Saint-Matthieu, départs entre 14h et 19h, inscription obligatoire, 10€ par équipe (max 6p).
Par une journée pluvieuse, les habitants de Flêtre découvrent l’impensable: une statue précieuse qui ornait l’église depuis des générations, a mystérieusement disparu. La communauté est en émoi.
L’escape game se déroulera à l’église Saint-Matthieu, départs entre 14h et 19h, inscription obligatoire, 10€ par équipe (max 6pers). .
Flêtre 59270 Nord Hauts-de-France +33 6 83 38 58 90
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English :
On a rainy day, the residents of Fléatre discovered the unthinkable: a precious statue that had adorned the church for generations had mysteriously disappeared. The community is in an uproar.
At Saint-Matthieu Church, departures between 2:00 p.m. and 7:00 p.m., registration required, €10 per team (max 6 people).
L’événement Escape game à Flêtre: Le mystère du vol de la statue Episode 1 Flêtre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre
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