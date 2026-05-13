Escape game à L’Empreinte, L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis

Escape game à L’Empreinte Samedi 23 mai, 20h00 L’Empreinte Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Une œuvre de l’Empreinte a été volée et vous êtes en charge de l’enquête !

En famille ou entre amis, rencontrez les habitants du lieu, déterminez les ambitions de chacuns et essayez de trouver le voleur de tableau. Réussirez-vous à percer le mystère ? L’Empreinte se transforme en escape game géant au cours d’une enquête riche en rebondissements !

L’Empreinte 31 rue Thibault Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France +33 (0)1 34 50 47 01 https://www.ville-cormeilles95.fr/lempreinte-maison-du-patrimoine/ [{« type »: « email », « value »: « empreinte@ville-cormeilles95.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 34 50 47 01 »}] La nouvelle maison du patrimoine « L’Empreinte » est un lieu pour découvrir Cormeilles et son histoire. Explorez la ville et ses quartiers dans la salle de la maquette, partez sur les traces des Cormeillais d’hier dans la salle des peuplements, découvrez la vie de l’ancien quartier ouvrier dans le café, remontez l’histoire de la butte grâce à une projection immersive…

Jeu d’enquête

© Ville de Cormeilles-en-Parisis