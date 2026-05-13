Visite guidée de L’Empreinte, L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis

Visite guidée de L’Empreinte Samedi 23 mai, 11h00, 15h00 L’Empreinte Val-d’Oise

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Découvrez la nouvelle maison du patrimoine de Cormeilles-en-Parisis, entièrement dédiée à l’histoire et à la valorisation du territoire. Découvertes archéologiques, vie agricole et ouvrière, évolutions de la ville… rejoignez-nous pour une visite de 45 minutes pour tout savoir sur Cormeilles !

L’Empreinte 31 rue Thibault Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France +33 (0)1 34 50 47 01 https://www.ville-cormeilles95.fr/lempreinte-maison-du-patrimoine/ La nouvelle maison du patrimoine « L’Empreinte » est un lieu pour découvrir Cormeilles et son histoire. Explorez la ville et ses quartiers dans la salle de la maquette, partez sur les traces des Cormeillais d’hier dans la salle des peuplements, découvrez la vie de l’ancien quartier ouvrier dans le café, remontez l’histoire de la butte grâce à une projection immersive…

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© Ville de Cormeilles-en-Parisis