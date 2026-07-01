Escape Game au Fort du Vieux Canton Villey-Saint-Étienne
vendredi 24 juillet 2026 · Villey-Saint-Étienne
Informations pratiques
Villey-Saint-Étienne
Escape Game au Fort du Vieux Canton
Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 13:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Club Ados de Gondreville vous prépare une aventure pleine d’énigmes et de surprises au Fort de Villey-Saint-Étienne !
Au programme
– réflexion
– énigmes
– coopération
Ouvert à tous les ados de 11 à 16 ans, même des alentours !
Et attention … seuls les plus courageux réussiront à relever le défi.
Pique-nique à tirer du sac
Inscription uniquement par mailEnfants
10 .
Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est accueil.gondreville@francas54.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Gondreville Teen Club is organizing an adventure full of puzzles and surprises at Fort de Villey-Saint-Étienne!
On the agenda:
– problem-solving
– puzzles
– teamwork
Open to all teens ages 11 to 16, even those from the surrounding areas!
And be warned… only the bravest will succeed in rising to the challenge.
Bring your own picnic lunch
Registration by email only
L’événement Escape Game au Fort du Vieux Canton Villey-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES