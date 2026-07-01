Informations pratiques

Villey-Saint-Étienne

Escape Game au Fort du Vieux Canton

Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 13:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Club Ados de Gondreville vous prépare une aventure pleine d’énigmes et de surprises au Fort de Villey-Saint-Étienne !

Au programme

– réflexion

– énigmes

– coopération

Ouvert à tous les ados de 11 à 16 ans, même des alentours !

Et attention … seuls les plus courageux réussiront à relever le défi.

Pique-nique à tirer du sac

Inscription uniquement par mailEnfants

10 .

Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est accueil.gondreville@francas54.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gondreville Teen Club is organizing an adventure full of puzzles and surprises at Fort de Villey-Saint-Étienne!

On the agenda:

– problem-solving

– puzzles

– teamwork

Open to all teens ages 11 to 16, even those from the surrounding areas!

And be warned… only the bravest will succeed in rising to the challenge.

Bring your own picnic lunch

Registration by email only

L’événement Escape Game au Fort du Vieux Canton Villey-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES