Escape Game au Musée Montagut, Musée Montagut, Saint-Sauveur-de-Montagut

Escape Game au Musée Montagut Vendredi 18 septembre, 10h00 Musée Montagut Ardèche

Sur inscription, 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Cette année, vivez le patrimoine autrement ! Partez à la découverte des secrets de l’histoire textile ardéchoise grâce à « Le Fil des Origines », notre escape game immersif en plein cœur du musée.

En équipe de 2 à 4 joueurs, résolvez les énigmes et remontez le fil de 200 ans de savoir-faire local.

Musée Montagut 27 Grande Rue, 07190 Saint Sauveur de Montagut Saint-Sauveur-de-Montagut 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 30 49 95 https://www.museemontagut.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61585363331093 [{« type »: « email », « value »: « musee@stsau.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 30 49 95 »}] Le Musée Montagut retrace l’histoire de la Maison et de son village ardéchois d’origine à travers cinq grandes étapes, des débuts du moulinage de la soie au XVIIIème siècle jusqu’à l’ouverture à l’international.

À travers des archives, des machines restaurées, des photographies, des témoignages et récits familiaux, le musée met en lumière les valeurs fondatrices de Maison Montagut : ancrage local, transmission, innovation textile et préservation des savoir-faire.

Les arches du bâtiment, inspirées des anciens moulinages ardéchois des XVIIIème et XIXème siècles, incarnent un véritable retour aux origines. Un lieu qui célèbre nos racines, nos savoir-faire et les femmes et les hommes qui ont façonné l’histoire de Maison Montagut. Parking, parking vélos, accessible PMR, boutique sur place

Cette année, vivez le patrimoine autrement ! Partez à la découverte des secrets de l’histoire textile ardéchoise grâce à « Le Fil des Origines », notre escape game immersif en plein cœur du musée. Escape game Musée

©Musée Montagut