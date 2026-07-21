Escape Game au Musée Voulgre Mussidan
vendredi 7 août 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Escape Game au Musée Voulgre
Musée Voulgre Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Escape Game Une nuit au musée Voulgre
Il se passe quelque chose d’étrange au musée les objets changent de place, des choses énigmatiques apparaissent…avis aux personnes et esprits perspicaces…
8 €/personne. Pour tout public dès 10 ans.
20h et 21h30, musée. Sur réservation.
Musée André Voulgre 05 53 81 23 55 .
Musée Voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape Game au Musée Voulgre
L’événement Escape Game au Musée Voulgre Mussidan a été mis à jour le 2026-07-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Mussidan (Dordogne)
- Activité créative et ludique Le barbier de couleur Mussidan 30 juillet 2026
- Activités 100% sport & fun Saint-Front-de-Pradoux 31 juillet 2026
- Activité créative et ludique Les petits imprimeurs de la nature Mussidan 4 août 2026
- Les insolites de l’été- Balade numérique et ludique Mussidan 5 août 2026
- Activité créative et ludique Du style au papier Mussidan 6 août 2026