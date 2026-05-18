Escape Game avec Cyprien Hotte tiré de l’ouvrage Secret squelette La grande chasse aux trésors ! Médiathèque Le Phénix Colombelles
Escape Game avec Cyprien Hotte tiré de l’ouvrage Secret squelette La grande chasse aux trésors ! Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 15 juillet 2026.
Colombelles
Escape Game avec Cyprien Hotte tiré de l’ouvrage Secret squelette La grande chasse aux trésors !
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Après une présentation de son livre Secret Squelette, Cyprien Hotte propose une chasse aux trésors illustrée durant laquelle les participant.es vont être les héros et héroïnes d’une aventure dans l’univers de Secret Squelette. Le jeu aborde la partie du livre dans laquelle on découvre ses créatures
Après une présentation de son livre Secret Squelette, Cyprien Hotte propose une chasse aux trésors illustrée durant laquelle les participant.es vont être les héros et héroïnes d’une aventure dans l’univers de Secret Squelette. Le jeu aborde la partie du livre dans laquelle on découvre ses créatures fantastiques.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur réservation. .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Escape Game avec Cyprien Hotte tiré de l’ouvrage Secret squelette La grande chasse aux trésors !
After a presentation of his book Secret Squelette, Cyprien Hotte offers an illustrated treasure hunt in which participants will be the heroes and heroines of an adventure in the world of Secret Squelette. The game tackles the part of the book in which we discover its creatures
L’événement Escape Game avec Cyprien Hotte tiré de l’ouvrage Secret squelette La grande chasse aux trésors ! Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité
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