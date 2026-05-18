Création de tableaux gourmands avec Claire Dé Médiathèque Le Phénix Colombelles
Création de tableaux gourmands avec Claire Dé Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 8 juillet 2026.
Colombelles
Création de tableaux gourmands avec Claire Dé
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
À partir de la lecture spectacle des albums Arti show et Qui suis-je ? Claire Dé vous invite à créer des tableaux gourmands, avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères.
À partir de la lecture spectacle des albums Arti show et Qui suis-je ? Claire Dé vous invite à créer des tableaux gourmands, avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères.
Pour les enfants de 5 à 10 ans. Sur réservation. .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création de tableaux gourmands avec Claire Dé
Based on a show reading of the albums Arti show and Qui suis-je? Claire Dé invites you to create gourmet tableaux using fruit and vegetables, in the form of balancing acts, before photographing these ephemeral installations.
L’événement Création de tableaux gourmands avec Claire Dé Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Colombelles (Calvados)
- Fête de la Nature à Colombelles Bois de Colombelles Colombelles 23 mai 2026
- Le chant des signes Médiathèque Le Phénix Colombelles 27 mai 2026
- Les contes dits du bout des doigts Colombelles 30 mai 2026
- Exposition de peinture, Eglise Saint-Martin, Colombelles 30 mai 2026
- Exposition de peinture Eglise Saint-Martin Colombelles 30 mai 2026