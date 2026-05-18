Création de tableaux gourmands avec Claire Dé Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Création de tableaux gourmands avec Claire Dé

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

À partir de la lecture spectacle des albums Arti show et Qui suis-je ? Claire Dé vous invite à créer des tableaux gourmands, avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères.

À partir de la lecture spectacle des albums Arti show et Qui suis-je ? Claire Dé vous invite à créer des tableaux gourmands, avec fruits et légumes, sous forme de numéros d’équilibristes, avant de photographier ces installations éphémères.

Pour les enfants de 5 à 10 ans. Sur réservation. .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Création de tableaux gourmands avec Claire Dé

Based on a show reading of the albums Arti show and Qui suis-je? Claire Dé invites you to create gourmet tableaux using fruit and vegetables, in the form of balancing acts, before photographing these ephemeral installations.

L’événement Création de tableaux gourmands avec Claire Dé Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité