Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Venez rencontrer les participants de ce beau projet et prendre un verre en leur compagnie. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première !

Venez rencontrer les participants de ce beau projet et prendre un verre en leur compagnie. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première ! .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison

Come and meet the participants in this wonderful project and have a drink with them. This will be your chance to preview the exhibition!

L’événement Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité