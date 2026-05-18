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Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles

Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles

Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Le Phénix

Adresse : 10 Rue Elsa Triolet

Ville : 14460 Colombelles

Département : Calvados

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Colombelles

Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Venez rencontrer les participants de ce beau projet et prendre un verre en leur compagnie. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première !
Venez rencontrer les participants de ce beau projet et prendre un verre en leur compagnie. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première !   .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison

Come and meet the participants in this wonderful project and have a drink with them. This will be your chance to preview the exhibition!

L’événement Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité

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