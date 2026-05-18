Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles
Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 1 juillet 2026.
Colombelles
Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Venez rencontrer les participants de ce beau projet et prendre un verre en leur compagnie. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première !
Venez rencontrer les participants de ce beau projet et prendre un verre en leur compagnie. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première ! .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison
Come and meet the participants in this wonderful project and have a drink with them. This will be your chance to preview the exhibition!
L’événement Vernissage de l’expostion Mon corps, ma maison Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité
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