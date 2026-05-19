Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Bébés lectures

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits !

Sur réservation.

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Sur réservation. .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Bébés lectures

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L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité