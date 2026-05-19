Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles
Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 4 juillet 2026.
Colombelles
Bébés lectures
Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
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Sur réservation.
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Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité
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