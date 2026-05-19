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Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles

Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles

Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Le Phénix

Adresse : 10 rue Elsa Triolet

Ville : 14460 Colombelles

Département : Calvados

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Colombelles

Bébés lectures

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits !
Sur réservation.
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Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Bébés lectures

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L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité

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