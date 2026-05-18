Exposition mon corps, ma maison Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Exposition mon corps, ma maison

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir le résultat d’une année de travail entre 4 artistes et des travailleurs de l’ESAT de Colombelles à travers une exposition mettant en scène les costumes et masques réalisés ainsi que des photographies prises par la photographe Virginie Meigné lors des différentes séances.

Venez découvrir le résultat d’une année de travail entre 4 artistes et des travailleurs de l’ESAT de Colombelles à travers une exposition mettant en scène les costumes et masques réalisés ainsi que des photographies prises par la photographe Virginie Meigné lors des différentes séances.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Exposition mon corps, ma maison

Come and discover the results of a year’s work by 4 artists and workers from the ESAT in Colombelles, through an exhibition featuring the costumes and masks they have created, as well as photographs taken by photographer Virginie Meigné during the various sessions.

L’événement Exposition mon corps, ma maison Colombelles a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité