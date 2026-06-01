Concert Chicas Maracas Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Concert Chicas Maracas

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Deux chanteuses complices aux saveurs ensoleillées s’associent et mêlent leurs voix, leurs guitares et leurs tempéraments ! Las Chicas Maracas c’est un duo de solo, parce qu’à deux, c’est mieux, et dans les oreilles, des accents aux tempos latinos, brésiliens, maloya, capverdiens…

Deux chanteuses complices aux saveurs ensoleillées s’associent et mêlent leurs voix, leurs guitares et leurs tempéraments !

Las Chicas Maracas c’est un duo de solo, parce qu’à deux, c’est mieux, et dans les oreilles, des accents aux tempos latinos, brésiliens, maloya, capverdiens…

Ambiance intime et intense, drôle et belle.

Isabelle Balcells chant, guitare, cuatro, percussions, trombone

Amélie Delaunay, chant, guitare, percussions

Sur réservation. .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Concert Chicas Maracas

Two singer-songwriters with a sunny flavour join forces and mix their voices, their guitars and their temperaments! Las Chicas Maracas is a solo duo, because two are better than one, and in your ears, you’ll hear accents of Latin, Brazilian, Maloya and Cape Verdean tempos…

L’événement Concert Chicas Maracas Colombelles a été mis à jour le 2026-05-28 par Calvados Attractivité