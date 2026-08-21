Escape game, Bibliothèque Intercommunale de Frayssinet-le-Gélat, Frayssinet-le-Gélat

Informations pratiques

Escape game Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Intercommunale de Frayssinet-le-Gélat Lot

à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Ferdinand Taupe est bien, bien embêté !

On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée ! Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à la retrouver ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ?

Bibliothèque Intercommunale de Frayssinet-le-Gélat 150 Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie

Biblis en folie 2026

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