Escape game, Bibliothèque Intercommunale de Frayssinet-le-Gélat, Frayssinet-le-Gélat
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Intercommunale de Frayssinet-le-Gélat · Frayssinet-le-Gélat
Informations pratiques
Escape game Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Intercommunale de Frayssinet-le-Gélat Lot
à partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Ferdinand Taupe est bien, bien embêté !
On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée ! Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à la retrouver ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ?
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Biblis en folie 2026
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