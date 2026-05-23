Escape game Dinosaures Critot
Escape game Dinosaures Critot samedi 6 juin 2026.
Critot
Escape game Dinosaures
70 Rue du Bois d’Yclon Critot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
À partir de 6 ans, sur réservation.
Animé par Claire. .
70 Rue du Bois d’Yclon Critot 76680 Seine-Maritime Normandie +33 9 65 22 76 88 lireauvert@gmail.com
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English : Escape game Dinosaures
L’événement Escape game Dinosaures Critot a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Bray Eawy
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