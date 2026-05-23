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Escape game Dinosaures Critot

Escape game Dinosaures Critot samedi 6 juin 2026.

Adresse : 70 Rue du Bois d'Yclon

Ville : 76680 Critot

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Critot

Escape game Dinosaures

70 Rue du Bois d’Yclon Critot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

À partir de 6 ans, sur réservation.
Animé par Claire.   .

70 Rue du Bois d’Yclon Critot 76680 Seine-Maritime Normandie +33 9 65 22 76 88  lireauvert@gmail.com

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English : Escape game Dinosaures

L’événement Escape game Dinosaures Critot a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Bray Eawy

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