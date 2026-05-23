Critot

Escape game Dinosaures

70 Rue du Bois d’Yclon Critot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À partir de 6 ans, sur réservation.

Animé par Claire. .

70 Rue du Bois d’Yclon Critot 76680 Seine-Maritime Normandie +33 9 65 22 76 88 lireauvert@gmail.com

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English : Escape game Dinosaures

L’événement Escape game Dinosaures Critot a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Bray Eawy