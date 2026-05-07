Informations pratiques

Heiligenstein

Escape game du bien-être

30 Rue principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Plongez dans un escape game original où chaque énigme vous rapproche des clés du mieux-être. Saurez-vous aider Thomas à retrouver son équilibre avant qu’il ne soit trop tard ?

Le scénario

Votre ami proche, Thomas, ne répond plus au téléphone depuis 24 heures. Très investi dans son travail et traversant une période personnelle difficile, il a laissé des messages alarmants évoquant une sensation de moteur qui lâche …

Pour l’aider à sortir de cette spirale et désamorcer sa crise, vous devez résoudre 4 énigmes et retrouver les 4 clés qui lui permettront de ne pas sombrer et de le libérer…

Vous avez 45 à 60 minutes avant qu’il ne prenne une décision radicale (comme démissionner sur un coup de tête, s’effondrer d’épuisement ou pire encore…).

Informations pratiques

Nombre de joueurs 3 à 7

Durée 1 heure .

30 Rue principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com

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English :

Immerse yourself in a unique escape game where each puzzle brings you closer to the keys to well-being. Can you help Thomas regain his balance before it’s too late?

L’événement Escape game du bien-être Heiligenstein a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr