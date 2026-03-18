ESCAPE GAME EN EAUX PROFONDES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

L’association Manoir du Crime vous propose une expérience immersive inédite l’Escape Game En Eaux Profondes .

Un mystère plane au fond des océans. Des alertes de disparitions étranges se multiplient et l’inquiétude grandit. En tant qu’enquêteurs, vous êtes envoyés en mission pour découvrir ce qui se trame dans les profondeurs. Mais attention, l’océan a ses propres règles. Si vous ne respectez pas les fonds marins, ce voyage pourrait bien vous coûter… la vie !

Entre déduction, observation et sensibilisation à l’environnement marin, cette aventure mettra vos nerfs et votre cohésion d’équipe à rude épreuve. Saurez-vous remonter à la surface à temps ?

Tout public à partir de 10 ans. 5 sessions de 1h à partir de 12h. Sur inscription. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

The Manoir du Crime association offers you a unique immersive experience: the Escape Game En Eaux Profondes .

L’événement ESCAPE GAME EN EAUX PROFONDES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34