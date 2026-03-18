SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ & APÉRO PARTAGÉ

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Envie de débrancher les écrans et de passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur ? Rejoignez-nous pour une soirée jeux de société ouverte à tous!

Que vous soyez un fin stratège, un adepte des jeux d’ambiance ou simplement curieux de découvrir les dernières nouveautés ludiques, il y en aura pour tous les goûts. Des bénévoles (ou animateurs) seront présents pour vous expliquer les règles et vous lancer dans l’aventure., nous partagerons ensemble un apéritif tiré du sac . Chacun est invité à apporter une spécialité salée ou sucrée, ou une boisson à partager avec l’assemblée. Une belle occasion de rencontrer vos voisins et de défier vos amis dans une ambiance décontractée ! .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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Feel like unplugging your screens and enjoying a fun-filled evening? Join us for an evening of board games open to all!

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ & APÉRO PARTAGÉ Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34