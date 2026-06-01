Pagny-sur-Moselle

Escape Game en Nature

Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Escape Game en Nature

Un mystérieux carnet de route a été découvert … partez pour un voyage à travers l’Europe et ses parcs nationaux !

Choisissez votre version famille ou ados/adultes

Réservez vite votre créneau sur https://lescheminsvertsdeceline.fr/actualites/

Il n’y a pas de limite de temps pour finir le jeu cependant celui-ci s’arrête quand même pour tous à 17h !

Le tarif est pour une équipe de 2 personnes, ajoutez les personnes supplémentaires en choisissant le produit personne supplémentaire dans la boutique.Tout public

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Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lescheminsvertsdeceline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Escape Game in Nature

A mysterious logbook has been discovered… set off on a journey through Europe and its national parks!

Choose your version: family or teens/adults

Reserve your time on https://lescheminsvertsdeceline.fr/actualites/

There’s no time limit to finish the game, but it does end for everyone at 5pm!

The price is for a team of 2 people. Add extra people by choosing the extra person product in the store.

L’événement Escape Game en Nature Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON