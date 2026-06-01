Escape Game en Nature Pagny-sur-Moselle
Escape Game en Nature Pagny-sur-Moselle dimanche 14 juin 2026.
Pagny-sur-Moselle
Escape Game en Nature
Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Escape Game en Nature
Un mystérieux carnet de route a été découvert … partez pour un voyage à travers l’Europe et ses parcs nationaux !
Choisissez votre version famille ou ados/adultes
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Il n’y a pas de limite de temps pour finir le jeu cependant celui-ci s’arrête quand même pour tous à 17h !
Le tarif est pour une équipe de 2 personnes, ajoutez les personnes supplémentaires en choisissant le produit personne supplémentaire dans la boutique.Tout public
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Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@lescheminsvertsdeceline.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Escape Game in Nature
A mysterious logbook has been discovered… set off on a journey through Europe and its national parks!
Choose your version: family or teens/adults
Reserve your time on https://lescheminsvertsdeceline.fr/actualites/
There’s no time limit to finish the game, but it does end for everyone at 5pm!
The price is for a team of 2 people. Add extra people by choosing the extra person product in the store.
L’événement Escape Game en Nature Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON