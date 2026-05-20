Saint-Adjutory

Escape game et laser game grandeur nature

Stade de foot Saint-Adjutory Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez participer à un escape game et un laser game grandeur nature à Saint-Adjutory. De nombreuses animations sont prévues sur place, incluant danse folklorique, marché gourmand, éducation canine et un spectacle pyrotechnique.

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Stade de foot Saint-Adjutory 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 93 33 10

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English :

Come and take part in a life-size escape game and laser game in Saint-Adjutory. There’s plenty of entertainment on site, including folk dancing, a gourmet market, dog training and a fireworks display.

L’événement Escape game et laser game grandeur nature Saint-Adjutory a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord