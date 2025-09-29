Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Saint-Adjutory
Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Saint-Adjutory vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Adjutory
Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course
Aire de pique-nique de la Bellone Saint-Adjutory Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Rester dans la course suit, avec beaucoup d’humour, les tribulations d’une quadragénaire qui révèle, sans détour, ses difficultés pour rester dans la course.
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Aire de pique-nique de la Bellone Saint-Adjutory 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
Staying in the race follows, with great humor, the tribulations of a forty-something woman who reveals, in no uncertain terms, her difficulties in staying in the race.
L’événement Théâtre, musique et jardins Rester dans la Course Saint-Adjutory a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord