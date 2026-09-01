Informations pratiques

Thionville

Escape game géant Lupin dans la ville

1 Place Claude Arnoult Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).

Énigmes Observation Dextérité

Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou de La Reine Victoria et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

En famille ou entre amisTout public

19 .

1 Place Claude Arnoult Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 9 84 34 22 16 evenement@creanim.net

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English :

Play Lupin in the City, a fun, scripted adventure.

Solve puzzles of logic, observation and dexterity in this enigmatic treasure hunt for an afternoon. Take part in our cooperative game with your smartphone, the game booklet and the Lupin in the City bag (provided for each team at the event) (provided for each team at the event).

Puzzles Observation ? Dexterity

Choose the side of Arsène Lupin or Queen Victoria and experience an escape game full of pitfalls. Discover the city in a fun way, with family or friends, at your own pace or as a challenge.

With family or friends

L’événement Escape game géant Lupin dans la ville Thionville a été mis à jour le 2026-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME