Sainte-Gemme-la-Plaine

Escape Game Immersif Le Trésor de Barbe Rouge

2 Rue de la Carrière Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Plongez dans une aventure pirate de 1h30 à La Boîte à CL-é un jeu d’énigmes en équipe, convivial et immersif, proposé lors d’une soirée spéciale le 29 mai.

Plongez au cœur de l’univers de la piraterie avec Le Trésor de Barbe Rouge, une aventure immersive de 1h30 proposée à La Boîte à CL-é. En équipes de 3 à 6 joueurs, vous devrez résoudre des énigmes, fouiller, coopérer et relever des défis pour tenter de retrouver le légendaire trésor du capitaine Barbe Rouge. Une expérience dynamique et conviviale, idéale pour partager un moment original entre amis ou collègues.

Pour cette soirée spéciale, chaque participant profite d’un cocktail pirate offert, et les déguisements sont les bienvenus afin de renforcer l’immersion. Une option planche apéro est également disponible pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse après l’aventure.

Une sortie unique mêlant jeu, ambiance festive et esprit d’équipe, accessible à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience différente en Vendée. .

2 Rue de la Carrière Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 50 65 20 contact@laboiteacle.fr

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English :

Dive into a 1h30 pirate adventure at La Boîte à CL-é: a friendly, immersive team puzzle game, offered during a special evening on May 29.

L’événement Escape Game Immersif Le Trésor de Barbe Rouge Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud