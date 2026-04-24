Escape Game Indigènes, 20 ans déjà ! le moulin aux bois La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Escape Game Indigènes, 20 ans déjà !

le moulin aux bois Bains les Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-20 2026-07-25 2026-09-12 2026-10-01

En 1945, dans un petit village des Vosges, vous êtes amenés dans le bureau du commandant allemand pour interrogatoire. Le commandant doit arriver dans 45 minutes, et vous comptez bien profiter de ce délai pour sortir de ce guêpier.

C’est ainsi que débute un escape game (jeu d’évasion) qui vous plongera dans l’ambiance du film Indigènes, sur les lieux-mêmes du tournage au Moulin-au-Bois. La suite dépend de vous… !

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail.

Les créneaux disponibles sont affichés sur notre site Internet mais il est possible d’en ajouter sur demande.

Jusqu’à présent, personne n’a subi l’interrogatoire du commandant ; saurez-vous aussi vous y soustraire ?…Tout public

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le moulin aux bois Bains les Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1945, in a small village in the Vosges mountains, you are taken to the German commandant’s office for interrogation. The commandant is due to arrive in 45 minutes, and you intend to make the most of this time to get out of this predicament.

And so begins an escape game that will plunge you into the atmosphere of the film Indigènes, on the actual filming location at Moulin-au-Bois. What happens next is up to you… !

To register, simply send us an e-mail.

Available slots are posted on our website, but additional slots can be added on request.

So far, no one has been interrogated by the Commandant; will you be able to avoid it too?…

L’événement Escape Game Indigènes, 20 ans déjà ! La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION