Informations pratiques

La Jonchère-Saint-Maurice

Escape game

Salle des Fêtes La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Venez participer à l’escape game Le Fantôme de la Bibliothèque . vous aurez 60 minutes pour résoudre un ensemble d’énigmes et trouver le code pour sortir de la bibliothèque. Aventure immersive pleine d’énigmes. .

Salle des Fêtes La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 19 60 cheektocheek87@outlook.fr

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English : Escape game

L’événement Escape game La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin