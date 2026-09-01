Escape game La Jonchère-Saint-Maurice
samedi 24 octobre 2026 · La Jonchère-Saint-Maurice
Informations pratiques
La Jonchère-Saint-Maurice
Escape game
Salle des Fêtes La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Venez participer à l’escape game Le Fantôme de la Bibliothèque . vous aurez 60 minutes pour résoudre un ensemble d’énigmes et trouver le code pour sortir de la bibliothèque. Aventure immersive pleine d’énigmes. .
Salle des Fêtes La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 19 60 cheektocheek87@outlook.fr
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English : Escape game
L’événement Escape game La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin