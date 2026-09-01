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AGENDA · La Jonchère-Saint-Maurice

Escape game La Jonchère-Saint-Maurice

samedi 24 octobre 2026 · La Jonchère-Saint-Maurice

Escape game La Jonchère-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
87340 La Jonchère-Saint-Maurice
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

La Jonchère-Saint-Maurice

Escape game

Salle des Fêtes La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Venez participer à l’escape game Le Fantôme de la Bibliothèque . vous aurez 60 minutes pour résoudre un ensemble d’énigmes et trouver le code pour sortir de la bibliothèque. Aventure immersive pleine d’énigmes.   .

Salle des Fêtes La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 19 60  cheektocheek87@outlook.fr

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English : Escape game

L’événement Escape game La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin