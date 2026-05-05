Escape Game « La Nuit au musée », MuséAl, Alba-la-Romaine

Escape Game « La Nuit au musée » Samedi 23 mai, 17h00 MuséAl Ardèche

Equipes de 4 personnes, min. 8 ans, enfants accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Un objet a été dérobé au musée. A vous de mener l’enquête afin de lever le voile sur cette affaire.

Escape game en famille à partir de 8 ans. Durée environ 45 min.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

Nuit européenne des musées

Image libre