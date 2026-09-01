Escape game la quête de la page 24 Aix-Noulette
samedi 26 septembre 2026 · Aix-Noulette
Informations pratiques
Aix-Noulette
Escape game la quête de la page 24
26 route d’Arras Aix-Noulette Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Avec notre escape bière, Lens Tourisme vous propose de concilier deux passions: le plaisir du jeu et l’amour du Houblon.
Venez partager avec vos proches et vos amis une expérience conviviale où, tout en affrontant les épreuves d’Hildegarde, vous apprendrez à mieux découvrir l’histoire de la brasserie et de la bière. .
26 route d’Arras Aix-Noulette 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lenslievin.fr
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English :
With our beer escape, Lens Tourisme invites you to combine two passions: the pleasure of the game and the love of hops.
L’événement Escape game la quête de la page 24 Aix-Noulette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Lens-Liévin