Escape Game Logement, à Aire sur la Lys, Pôle Saint Jean Baptiste, Aire-sur-la-Lys

Escape Game Logement, à Aire sur la Lys Jeudi 4 juin, 10h00 Pôle Saint Jean Baptiste Pas-de-Calais

Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Le principe de l’Escape Game :

Trois colocataires (Thaïs, Eren et Louis) vivent ensemble depuis plusieurs années. Leur propriétaire souhaite récupérer le logement. Il est donc temps pour eux de trouver un autre appartement séparément. Les participants doivent ainsi les aider dans leurs recherches. Ils ont pour cela 1 heure pour décrypter les différents indices se trouvant tout autour et ouvrir le coffre final pour récupérer la clef !

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Le jeu évoque différentes étapes :

la recherche d’un logement avec plusieurs options dans le parc social, le parc privé, mais aussi les typologies, les démarches administratives, …

l’accès au logement en lien avec le budget, l’ameublement, les aides financières, …

le maintien au logement avec la température idéale d’un logement, les conseils pour économiser, …

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A l’issue de l’intervention, un petit débriefing permet de retracer tous les dispositifs et démarches nécessaires pour l’obtention et le maintien dans un logement.

Pôle Saint Jean Baptiste 33 rue de Saint Omer, Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 22 20 »}, {« type »: « email », « value »: « cllaj@ca-pso.fr »}]

Venez découvrir le CLLAJ, qui informe, conseille et accompagne les 16-30 ans dans la recherche, l’accès et le maintien dans un logement autonome, à travers un moment ludique ! Escape Game Logement