Escape Game Mystère et poule de gomme Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Escape Game Mystère et poule de gomme Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 13 avril 2026.
Escape Game Mystère et poule de gomme
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-13
La médiathèque municipale Médi@tlantique propose aux enfants de 7 à 10 ans une animation ludique et immersive. Sur inscription au 05 46 75 50 14
.
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mystère et poule de gomme Escape Game
The Médi@tlantique multimedia library offers children aged 7 to 10 a fun, immersive activity. Registration on 05 46 75 50 14
L’événement Escape Game Mystère et poule de gomme Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes