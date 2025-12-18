Escape Game Mystères en réserve Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Escape Game Mystères en réserve

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:30:00

fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21 2026-10-23 2026-10-30

Et si les réserves d’un musée n’étaient pas seulement des lieux de stockage, mais de véritables labyrinthes de secrets ? Au château de Pierre-de-Bresse, l’ancien conservateur a laissé derrière lui un mystérieux coffre. Pour l’ouvrir, il vous faudra pénétrer dans les coulisses de l’écomusée et relever une série d’énigmes… Classeurs d’inventaire, boîtes de conditionnement, rayonnages d’objets, machines de conservation et traces de petites bêtes indésirables chaque étape vous plongera dans l’univers réel de la régie des collections. À chaque code découvert, vous vous rapprocherez un peu plus du secret des seigneurs de Thiard.

Serez-vous assez observateurs, logiques et coopératifs pour percer le secret des réserves avant la fin du temps imparti ?

À partir de 10 ans. Maximum 6 personnes. Durée 1h. Réservation obligatoire. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Mystères en réserve

L’événement Escape Game Mystères en réserve Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2025-12-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)