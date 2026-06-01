Monts-de-Randon

ESCAPE GAME NATURE LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE

Monts-de-Randon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-10

Date(s) :

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Les chemins Iris vous propose un jeu de piste LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE.

Durée 2h00.

Inscription obligatoire 06 16 35 27 63

Rendez-vous au parking du lac de Charpal entre 17h30 et 18h30. .

Monts-de-Randon 48000 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com

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English :

L’événement ESCAPE GAME NATURE LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE Monts-de-Randon a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mende