ESCAPE GAME NATURE LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE Monts-de-Randon
ESCAPE GAME NATURE LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE Monts-de-Randon vendredi 19 juin 2026.
Monts-de-Randon
ESCAPE GAME NATURE LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE
Monts-de-Randon Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Les chemins Iris vous propose un jeu de piste LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE.
Durée 2h00.
Inscription obligatoire 06 16 35 27 63
Rendez-vous au parking du lac de Charpal entre 17h30 et 18h30. .
Monts-de-Randon 48000 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63 lescheminsdiris@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ESCAPE GAME NATURE LA SORCIERE AMÉTHYSTE ET LA POTION DE VIE Monts-de-Randon a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mende