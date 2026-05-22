Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan
Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan lundi 3 août 2026.
Mimizan
Escape Game Nature Les sorcières du Lac
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:00:00
Date(s) :
2026-08-03
D’étranges phénomènes ont lieu depuis quelques temps au bord du lac. En tant qu’experts en contes et légendes, vous êtes appelés à l’aide et faites rapidement le rapprochement avec plusieurs récits locaux sur des sorcières ayant vécues dans la région….En pleine nature, il vous faudra suivre les indices à pied, percer les énigmes et résoudre le mystère en équipe ! A partir de 12 ans, accompagné par un Game Master. .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Escape Game Nature Les sorcières du Lac
L’événement Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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