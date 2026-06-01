Escape Game NON MEA SED TUA et les Secrets du Château Après-midi Château de la Prat Juliénas dimanche 21 juin 2026.

Juliénas

Escape Game NON MEA SED TUA et les Secrets du Château Après-midi

Château de la Prat 12 Route du Trève Juliénas Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de la Prat vous accueille pour l’animation Escape Game NON MEA SED TUA et les Secrets du Château le dimanche 21 juin 2026 Après-midi. … Voir la suite sur le site de l’animation

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Château de la Prat 12 Route du Trève Juliénas 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 01 45 46 fr.barbier@atipeak.fr

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English : le secret du maître de Chais Afternoon

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de la Prat will welcomes you for the side event le secret du maître de Chais on Sunday 21 June 2026 Afternoon. … See more on the event site

L’événement Escape Game NON MEA SED TUA et les Secrets du Château Après-midi Juliénas a été mis à jour le 2026-06-09 par Inter Beaujolais