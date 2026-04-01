Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy

Quessoy

Escape game

Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Les vols de livres se multiplient dans la bibliothèque ! Agathe Poirier, lectrice et détective à ses heures perdues, décide d’enquêter et vous demande de l’aider. Réussirez-vous à résoudre le mystère ?

Inscrivez-vous à la bibliothèque pour mener l’enquête et partager un moment en famille ou entre amis.

A partir de 8 ans, sur inscription. .

Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80

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English :

L’événement Escape game Quessoy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor