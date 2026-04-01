Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy
Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy samedi 25 avril 2026.
Quessoy
Escape game
Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Les vols de livres se multiplient dans la bibliothèque ! Agathe Poirier, lectrice et détective à ses heures perdues, décide d’enquêter et vous demande de l’aider. Réussirez-vous à résoudre le mystère ?
Inscrivez-vous à la bibliothèque pour mener l’enquête et partager un moment en famille ou entre amis.
A partir de 8 ans, sur inscription. .
Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Escape game Quessoy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Quessoy (Côtes-d'Armor)
- Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy 18 avril 2026
- Café Réparation Chez Job Quessoy 19 avril 2026
- Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy 22 avril 2026
- A vélo de manoirs en châteaux (Quessoy Hénon) Quessoy Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Café Réparation Chez Job Quessoy 6 mai 2026