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Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy

Escape game Bibliothèque de Quessoy Quessoy samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de Quessoy

Adresse : 19 Rue de l'Hôtel Giraud

Ville : 22120 Quessoy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Quessoy

Escape game

Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Les vols de livres se multiplient dans la bibliothèque ! Agathe Poirier, lectrice et détective à ses heures perdues, décide d’enquêter et vous demande de l’aider. Réussirez-vous à résoudre le mystère ?
Inscrivez-vous à la bibliothèque pour mener l’enquête et partager un moment en famille ou entre amis.
A partir de 8 ans, sur inscription.   .

Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80 

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English :

L’événement Escape game Quessoy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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