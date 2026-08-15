Escape Game Urbain de la Quête fantastique Le secret de l’alchimiste Place Isole Quimperlé
samedi 22 août 2026 · Place Isole · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Escape Game Urbain de la Quête fantastique Le secret de l’alchimiste
Place Isole Lieu secret communiqué par mail Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Sauverez-vous le Village Fantastique d’un mystérieux danger ?
Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Récoltez les ingrédients fictifs de vitrine en vitrine et concoctez une véritable potion qui sauvera le Village !
Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !
Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 Le mystère des Dragons se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !
La Quête Fantastique a été créée par 2 amis pour faire retrouver aux joueurs le fantastique de leur ville !
Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques ! .
Place Isole Lieu secret communiqué par mail Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Escape Game Urbain de la Quête fantastique Le secret de l’alchimiste Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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